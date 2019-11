A Buckingham Palace una mostra sui cani della regina Elisabetta

La passione della regina Elisabetta per gli animali, in particolare per gli adorati corgi e per i cavalli, è ben nota al pubblico. Si tratta di un amore istintivo, ma che ha anche origini familiari lontane. Nel 2018 Sua Maestà disse addio a Willow, l’ultimo corgi discendente dalla cagnolina Susan che le era stata regalata dai genitori per il diciottesimo compleanno (Lilibet amava talmente Susan da portarsela perfino in luna di miele nel 1947, come rivela IoDonna). Tutti i corgi della sovrana discendevano da Susan, eccezion fatta per Whisper, anche lei morta nel 2018 a 15 anni. Dunque per Elisabetta questi cani rappresentano il legame con i genitori, con il suo passato e con una giovinezza felice nonostante la guerra. Per tutti questi motivi i corgi della regina non sono mai stati venduti né regalati, come ricorda Vanity Fair. Sua Maestà se ne prende cura personalmente e li nutre con un menù studiato apposta per loro a base di pollo, coniglio, manzo e agnello serviti in scodelle di porcellana.

Sembra che rifiuti in maniera categorica di farli partecipare a gare canine e non sia sempre contenta di lasciare che altri, oltre lei, li accarezzino. I simpatici cagnolini hanno uno chef e un valletto a disposizione, cucce di vimini con cuscini di velluto su cui è ricamato il monogramma reale e ogni giorno passeggiano con la loro amata padrona. A Natale trovano giochi e biscotti sotto l’albero e hanno posato in diversi ritratti ufficiali della regina Elisabetta (il più famoso è lo scatto di Annie Leibovitz, ma non dimentichiamo che i corgi scodinzolavano allegri anche accanto a James Bond/Daniel Craig nel filmato della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Londra nel 2012). Una volta un valletto osò versare dell’alcol nella loro scodella: scoperto, venne licenziato in tronco. Oggi la sovrana ha due dorgi (incroci nati da corgi e da un bassotto della principessa Margaret) di nome Vulcan e Candy.

La regina Elisabetta è solo un esempio dell’immenso affetto tra i Windsor e gli animali (come dimenticare la regina Victoria e l'amatissimo spaniel Dash?). Meghan Markle, per esempio, ha un beagle di nome Guy e un labrador, Bogart, che sarebbe rimasto negli Stati Uniti. La duchessa di Sussex ha anche scelto di appoggiare la charity Mayhew, che si occupa proprio di animali. I duchi di Cambridge, invece, hanno un cocker spaniel che si chiama Lupo, mentre la duchessa di Cornovaglia Camilla ha adottato due Jack Russell e segue con attenzione il lavoro della Battersea Dogs and Cats Home. Come riporta l’Express, per celebrare questa solida amicizia tra i la royal family e i quattro zampe, Buckingham Palace inaugurerà una mostra la prossima estate.