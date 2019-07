Buckingham Palace, visita nelle stanze della regina Elisabetta

Vi piacerebbe camminare per i saloni di Buckingham Palace, ammirarne le opere d’arte e dare una sbirciatina ai luoghi in cui vive e regna la regina Elisabetta? Questo è il periodo perfetto. La sovrana è partita lo scorso 22 luglio per l’amata Balmoral in cui, come ogni anno, trascorrerà il periodo estivo. Il suo rientro, infatti, è previsto per il 29 settembre. Durante la sua assenza i cancelli del palazzo reale di Buckingham Palace verranno aperti per i turisti che vorranno visitarlo. Vanity Fair ci informa che i reali si spostano nella magnifica Scozia dal 1993, mentre a Londra si organizza l’evento “A Royal Day Out”, attraverso il quale i curiosi e gli ammiratori della Royal Family possono entrare nei Saloni dello Stato, nelle Scuderie Reali, nella Queen’s Gallery fino ai giardini e a 19 stanze sulle 775 presenti (tenete conto del fatto che lo staff reale ha a disposizione 188 camere, 78 bagni e 92 uffici).

La visita, ci dice ancora Vanity Fair, dura 4 ore e mezza e vi conviene prenotare i biglietti con largo (ma molto largo) anticipo. Sul biglietto troverete il giorno e l’orario del vostro ingresso (i visitatori entrano con una cadenza di 15 minuti). Per quanti amano camminare, è prevista anche una passeggiata di 1 Km dai giardini fino all’uscita, quindi è meglio indossare scarpe comode. Non è possibile fare entrare passeggini e i controlli sono molto severi. È vietato anche scattare foto e fare riprese, a meno che non siate all'esterno del palazzo. Potrete ammirare la Queen’s Gallery, lunga 47 metri, che quest’anno ospita la mostra “Leonardo Da Vinci. A Life in Drawing”, che Vanity Fair definisce come “la più grande mostra dei lavori di Leonardo in oltre 65 anni” . Le Royal Mews, cioè le Scuderie Reali, sono il fulcro da cui partono gli spostamenti di Sua Maestà e rappresentano un vanto per la Corona in quanto a organizzazione ed efficienza. Potrete vedere, tra le altre cose, La Gold State Coach, cioè la carrozza utilizzata per le incoronazioni fin dall’epoca di Giorgio IV nel 1821.

Le Stanze di Stato sono dei veri e propri scrigni in cui sono contenute opere di Canova o Rembrandt, per esempio. Immancabili sono le visite alla famosissima Sala del Trono, dove si svolgono le cerimonie ufficiali, alla White Drawing Room il luogo di ricevimento della Royal Family e alla Sala da Ballo, oggi usata per banchetti ufficiali e investiture. Per chi ama la storia politica e personale della regina Victoria, quest’anno c’è a Buckingham Palace una mostra a lei dedicata, “Queen Victoria’s Palace”, per celebrare i 200 anni dalla sua nascita. Potrete curiosare tra gli oggetti che la sovrana usava quotidianamente e tra i suoi abiti. Infine vedrete quali cambiamenti apportò Victoria al palazzo, trasformandolo radicalmente nella residenza ufficiale che è oggi. La visita si conclude con un giro nei magnifici giardini in cui Sua Maestà ama passeggiare.