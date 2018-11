Taron Egerton difende Kevin Spacey: “Con me mai inappropriato”

Nuove voci si ergono in merito alla bufera Kevin Spacey. L’attore che è stato accusato di molestie sessuali e allontanato -forse definitivamente- dal mondo di Hollywood, torna ad essere argomento di discussione grazie all’attore Targon Egerton. Il 29enne astro nascente della cinematografia di oggi, è al cinema con il roboante Robin Hood e, proprio durante il press tour del film, ha avuto molto di parlare del suo rapporto con l’attore.

I due si sono conosciuti sul set di “Billionaire Boys Club”, l’ultimo film girato dall’ex protagonista di House of Cards, prima che scoppiasse la bufera Kevin Spacey, e prontamente passato inosservato tra il pubblico pagante. “ È triste assistere al declino professionale di un artista come Kevin Spacey” afferma Egerton, “ e proprio quelle accuse hanno gettato ombre sul film che abbiamo girato. Lo dico con estrema franchezza .” E in merito al comportamento che l’attore ha sul set afferma: “ Lui flirta, lo fa con tutti sul set. Ma non è mai stato inappropriato, con me ha mantenuto le distanze. E qui si nota la linea di demarcazione tra cosa e giusto e cosa è sbagliato, tra essere audace e predatore. Lui era un uomo audace. Tutto qui. ”

E poi continua: “ Non è la prima volta che un uomo ci prova con me, è successo quando avevo 18 anni. In quel contesto mi ero trovato però in una situazione totalmente diversa, mi sentivo minacciato ” conclude.

È agli onor di cronica il fatto che l’ultimo film di Kevin Spacey ha incassato appena 126 dollari, affondando definitivamente la carriera di un premio Oscar. Precedentemente è stato estromesso e tagliato fuori dal cast di House of Cards. Taron Egerton invece è sulla cresta dell’onda. Il 22 novembre uscirà il nuovo Robin Hood e il prossimo anno sarà il protagonista di “Rocketman”, sulla vita di Elton John.