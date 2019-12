Bufera social su Kylie Jenner che ha regalato alla figlia un anello di diamanti

Kylie Jenner per le Feste ha postato tante immagini che la ritraggono con la figlioletta Stormi, di un anno e mezzo, a cui ha pensato bene di regalare a Natale un anello di diamanti, scatenando la reazione della rete che giudica " deplorevole " e " assurdo " un gesto del genere, che " non denota alcun tipo di affetto, ma solo materialismo all’ennesima potenza e desiderio di fare notizia a tutti i costi, anche usando la propria bambina ". Stormi, piccola com’è, la sua personale letterina a Babbo Natale neanche l’ha potuta scrivere, ma in molti dubitano che avrebbe scritto di volere come dono un bell’anello di diamanti. Un regalo più adatto a sua madre Kylie, che va pazza per lusso e gioielli, ma non certo a una bambina che " potrebbe giocarci giusto un po’, senza capire quanto vale, per poi buttarlo via e preferire una più classica bambola, come sarebbe normale... ".

I follower della Jenner ci stanno andando giù pesante, accusandola di essere " del tutto svalvolata se crede davvero che una bambina così piccola possa mai desiderare per Natale un anello di diamanti ". Ma non solo. Le accuse più pesanti sono quelle di essere una " pessima madre ", sia per l’esempio che dà a sua figlia " viziandola in modo irresponsabile " che " regalandole qualcosa che la piccola potrebbe anche inghiottire, date le dimensioni, magari strozzandosi! Nessuno regala qualcosa di così minuscolo a una bambina così piccola perché a quell'età si mettono tutto in bocca ".

Inoltre, se la billionaire del clan Kardashian-Jenner fa alla figlia di nemmeno due anni un regalo così costoso, " cosa mai le farà trovare sotto l’albero l’anno prossimo? E gli altri anni a venire? Stormi col tempo avrà una sua collezione di gioielli privata? ". La tempesta mediatica che ancora infuria su Kylie Jenner è nata quando la 22enne ha postato su Instagram un video della mano della figlioletta sul cui anulare troneggiava un anello a fascia con due grandi diamanti. Dopo la pioggia di insulti che le sono subito piovuti addosso, la top influencer e magnate del make up ha subito rimosso la clip, ma ormai il danno era fatto perché in tanti si erano già salvati la Story, come The Shade Room, o avevano fatto uno screenshot della mano di Stormi.