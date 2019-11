"Inappropriato e sessista": Haber finisce nella bufera

Inappropriato, fuori luogo e sessista. Così è stato giudicato il comportamento tenuto da Alessandro Haber sul palco del Festival del Cinema giovane svoltosi domenica a Bellinzona. Secondo quanto riportato dal portale La Regione, l'attore bolognese si sarebbe lasciato andare a battute a sfondo sessuale, e a qualche apprezzamento di troppo, con la presentatrice della manifestazione poco prima di ricevere un premio alla carriera.

Durante il suo intervento, poco prima della proiezione del film di cui è protagonista, Alessandro Haber ha buttato là qualche frase piccante all'indirizzo del pubblico femminile in sala e della conduttrice Moira Bubola. Apprezzamenti fuori luogo, doppi sensi ambigui e uscite imbarazzanti hanno messo il 72enne di Bologna in una posizione decisamente scomoda agli occhi degli organizzatori e delle persone presenti in platea. Se l'intento era quello di strappare una risata al vasto pubblico presente in sala, l'attore non ha ottenuto l'effetto desiderato, anzi. Non una risata né un applauso si sono levati dal pubblico presente. Sull'attore si è così abbattuta una vera e propria bufera mediatica. " Il comportamento di Haber sul palco è stato totalmente inappropriato. - Ha spiegato il direttore artistico del Festival del Cinema giovane di Castellinaria, Giancarlo Zappoli, in merito alla vicenda - La presentatrice Moira Bubola però lo ha rintuzzato da grande professionista qual è e quindi non aveva bisogno di una sovrapposizione da parte mia. Il premio non verrà revocato, abbiamo premiato l'attore non la persona ". Dopo l'indecoroso spettacolo, infatti, è stata chiesta a gran voce la revoca del premio. La direzione artistica del Festival ha però fatto capire, che il premio è stato assegnato sulla base dell'oggettiva carriera dell'attore e non sulla sua persona.