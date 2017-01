Bufera su Justin Bieber: "Ha abbandonato il suo cane malato"

Scoppia la bufera su Justin Bieber. La colpa della popstar? L'aver abbandonato Toddy, un cucciolo di chow chow che aveva adottato mesi fa e a cui aveva persino aperto un profilo Instagram.

Ora però il cagnolino di sette mesi è stato affidato a CJ Salvator, ballerino 22enne che da tempo lavora per Bieber. Il giovane ha scoperto che Todd è malato di una grave displasia all'anca per cui deve essere operato. L'intervento però costa 8mila dollari. Troppo per Salvador che, racconta Tmz, ha deciso di lanciare una raccolta fondi sul sito GoFundMe, riuscendo così a salvare il cagnolino. "Abbiamo due possibilità", aveva scritto il ballerino, "Farlo sopprimere (ma io mi rifiuto) o sottoporlo a una operazione chirurgica molto specializzata. Questa però costa intorno agli 8 mila dollari. Quindi vi chiedo umilmente di donare qualsiasi somma. Qualsiasi cosa sarà molto apprezzata".