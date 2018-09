Bufera su Stefano Accorsi: "Lui di esempio per altri? Siamo senza speranza"

Dopo la passerella sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia, Stefano Accorsi ha fatto discutere con il suo gesto.

L'attore, infatti, alle 2 di notte ha pensato bene di mangiarsi una pizza in piazza San Marco. Peccato che ci sia un'ordinanza che lo vieti di netto. Ma lui se ne è infischiato e su Instagram ha condiviso la foto con tanto di diascalia: "E alla fine… #Pizza delle 02:25. Di notte...".

Immediatamente, la sua foto ha fatto il giro della rete scatenando diversi malumori. In polemica ci è andata anche l'associazione veneziana pubblici servizi. Come riporta il Gazzettino.it, il direttore dell’associazione, Ernesto Pancin, ha attaccato: "Se una persona di livello come Accorsi, che spesso è stato indicato come esempio di cliente ideale, si mangia una pizza al taglio seduto su un tavolo di piazza San Marco, allora forse è un turismo senza speranza. Accorsi si è preso una pizza? Se la porti in camera, non ci si può comportare così, trattando la piazza come se fossero giardini pubblici. Tanto più se era vestito in quel modo".

In aiuto di Stefano Accorsi è intervenuto il titolare della pizzeria take away: "Polemiche? Ma scherziamo? Invece di essere felici che attori e celebrità vengano a Venezia e vivano la Piazza anche di notte, siamo qua a criticare Accorsi? Io trovo quella foto perfino poetica. Purtroppo siamo sempre avvelenati con tutto. Che c’è di male in quella foto? Ha mangiato una pizza in piazza e poi si è portato via il cartone. Dove doveva andare a quell’ora?".

Peccato, però, che ci sia un'ordinanza che vieti questo comportamento. Forse lo hanno dimenticato.