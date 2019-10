Bufera sul Principe Harry. La royal family è preoccupata per il suo comportamento

La notizia della denuncia da parte del Principe Harry alla stampa inglese ha creato un effetto a catena che si sta riflettendo sulla stessa royal family. Il duca di Sussex, dopo la pubblicazione di una lettera privata di Meghan sul Daily Mail, ha messo in atto una guerra senza esclusione di colpi contro il magazine più celebre in Inghilterra. La situazione però è più complessa del previsto e, forse, il gesto del Principe Harry potrebbe aver innescato una serie di problemi non facili da risolvere.

Secondo quanto è stato rivelato in un tweet da Richard Palmer, corrispondente a Londra per il Daily Express, il Principe Harry in questa battaglia contro la stampa inglese, è completamente da solo. Nessun membro della famiglia pare appoggiare la sua idea. "Nessuno sta supportando Harry e Meghan. A Corte c’è un po’ di imbarazzo. Anche lo staff della coppia non sa come comportarsi – scrive il giornalista –. William e Carlo hanno preso le distanze da tutto questo. Vedremo come si evolveranno le cose, ma la situazione è rischiosa. L’azione legale è partita senza che Harry informasse preventivamente la famiglia e questo particolare potrebbe creare non pochi dissidi".

A quanto pare, il pugno fermo di Harry e il desiderio di difendere la sua integrità e quella di Meghan, ha complicato ancora di più le cose e avrebbe messo in serio pericolo l’immagine pubblica dei Duchi. L’opinione pubblica la pensa diversamente, dato che sia Meghan che Harry, hanno acquistato punti dopo il loro viaggio in Africa, mostrandosi come due reali puri e semplici, molto vicini al popolo.