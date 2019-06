Bullizzata la figlia di Iron Man

Lexi Rabe, la piccola attrice che in “Avengers: Endgame” è la figlia di Tony Stark/Iron Man, il super eroe interpretato da Robert Downey Junior, si è vista costretta a diramare sul suo profilo Instagram un video-appello per non essere bullizzata solo perché qualche volta non rilascia autografi perché va di fretta o non se la sente di affrontare, a soli sette anni, la pressione e le attenzioni quasi ossessive dei fan della serie Marvel.

Stando a quanto denunciato da sua madre Jessica sul profilo Instagram della figlia in un lungo post, la bambina sarebbe stata pesantemente insultata, e non solo sui social, per il semplice fatto di non aver concesso degli autografi. Anche i suoi genitori sono stati criticati per il modo di educare la bambina, giudicata una “ arrogante maleducata ” solo perché, come scrive sua madre, “ vuole condurre una vita normale", senza aver paura di uscire di casa per il timore di essere subito riconosciuta, inseguita e costretta ad interagire con adulti sconosciuti .

Dopo una serie di spiacevoli episodi che hanno mortificato la bambina, la madre ha deciso di prendere di petto la situazione affidando a Instagram il suo sfogo personale. “ Odio dover essere costretta a postare questo ma, ancora una volta, Lexi è stata vittima di bullismo”, scrive la madre di Lexie, ricordando agli hater, virtuali e non, che “si tratta di una bambina, è un essere umano. Per favore, tenete le vostre opinioni per voi, in modo che Lexi possa crescere in un mondo libero. Quanto alle vostre opinioni su come debba crescere mia figlia potete tenervele per voi. Se non fosse educata non l’avrebbero mai scelta per far parte del cast, nessuno vuole lavorare con bambini problematici, fidatevi! ”.

Quanto agli autografi la madre di Lexi Rabe spiega che “ a volte corriamo da un posto all'altro, stressati come tutte le persone, per arrivare in tempo a lavoro o in qualunque altro posto e possiamo sembrare un po' scostanti. Mi dispiace, ma così è la vita, non siamo perfetti! Se ci chiedete un autografo, diciamo quasi sempre di sì, ma può capitare di avere una brutta giornata, siamo esseri umani come voi. Prima di giudicare fermatevi a pensare. Anche perché è questo genere di comportamento che spinge molte celebrità a non voler più uscire di casa ”.

Ma più delle parole della madre che fa appello al buonsenso per evitare altri spiacevoli episodi di bullismo, ciò che più colpisce è il breve video con protagonista la piccola Lexie che quasi implora gli hater con la sua vocina: “ Ho solo sette anni. Per favore, non prendetevela con me o la mia famiglia ”.