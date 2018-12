Buon Natale Vip

Quasi tutte lo passeranno a casa, c’è chi con i parenti, chi solo con i figli e chi con i propri cuccioli. A guardali vestiti di rosso, emozionati non ci sembrano tanto diversi da noi (se non per il fatto che la maggior parte delle signore è chiusa in cucina da stamattina), e così come noi ecco che le star (di casa nostra e non) augurano Buon Natale ai migliaia di follower che le seguono.

Alcune di loro però, preparano amorevolmente auguri dedicati con tanto di foto da mandare con decine e decine di messaggini, così tanti da passarci un’intera giornata per selezionarli. Ma vediamo chi sono quelli che stanno ricevendo tanti like.

C’è la splendida Maria Grazia Cucinotta, di rosso vestita che ha creato degli auguri da mandare con il telefonino agli amici più cari. Sexy come sempre sembra che per questa splendida donna il tempo non passi mai.

C’è poi Patrizia Pellegrino, biondissima e sexy che ha creato una cartolina con tanto di renna, neve e albero di natale e lei si è rinchiusa con i suoi occhi azzurri in una natalizia cornice rossa.

Carmen di Pietro ha optato per un abito da Babbo Natale e morbidamente distesa su un bianco divano (da cui si intravede una copertina fatta all’uncinetto) ammicca a tutti i suoi fans con un bel tacco 12 rosso fuoco e un vezzoso cappellino.

La splendida e mignon Kylie Minogue si è fatta rinchiudere in un pacco da cui spunta presumibilmente nuda (ma noi possiamo vedere solo una gamba). Dall’Australia con furore è sempre lei la più sexy e glamour.

Tornando in Italia, anche la prossima sposa Stefania Orlando ha voluto dare il suo tocco natalizio con un sexy vestito rosso con cui augura buone feste a tutti i suoi numerosi follower e ad una ristretta cerchia di amici a cui ha inviato auguri personali.

Laura Pausini, e gli auguri glam, con l’albero di natale sullo sfondo e lei completamente vestita di rosso. Un augurio semplice ma molto d’impatto per i milioni di follower che ha in tutto il mondo.

Natale da single (?) per Elisabetta Gregoraci che augura gli auguri in compagnia del figlio Nathan Falco ormai diventato quasi un ragazzo alto come lei. Anche qui la semplicità paga, peccato i piedi scalzi… Necessari? Ci chiediamo?

Le sorelle Nargi invece hanno optato per un maglione super natalizio con la renna stile il Diario di Bridget Jones. Bellissime e “famigliari”, fanno proprio venir voglia di accendere il camino e aprire il pandoro.

Glam glam glam è invece Federica Panicucci in total blck and White. White la sua casa che sembra appena uscita da una rivista di arredamento, è riuscita perfino a coordinare gli orsi polari con la carta dei pacchetti, alla faccia di chi avrà le macchie di sugo in cucina fino al sei gennaio.

Chiara Ferragni è in montagna co Fedez e Leo, ma si è portata avanti facendo gli auguri a tutti gli amici più intimi con una cena a buffet qualche giorno fa, e un bel maglione rosso “Team Santa”.

Michel Hunziker e Aurora Ramazzotti insieme per augurare buon Natale. Bellissime entrambe possono tranquillamente essere scelte come prossime veline a meno che mamma Michelle non riesca (come sta dicendo da tempo) a mettere in cantiere il quarto figlio. In quel caso Aurora sarebbe una degna sostituta sul bancone di Striscia.

Per chiudere abbiamo deciso di mettere anche un ometto in questo caso il papà di Aurora, Eros Ramazzotti che più che una foto ha registrato un video per tutti i fan. Certo ci sembra un po’ provato ma tra tour e cene più che Natale sembra una gara di forza.