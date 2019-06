Burlon: "Madonna? Una cessa". Poi le scuse via social

Marcelo Burlon, nelle ultime ore, si è reso protagonista di un siparietto poco elegante che ha avuto luogo sui social: lo stilista argentino si è lasciato ad andare ad affermazioni negative sul conto di Madonna. Immediatamente, i numerosissimi fan sono intervenuti in difesa della loro beniamina, tanto che Burlon ha deciso di cancellare il post che aveva precedentemente postato su Facebook, per poi chiede scusa pubblicamente in uan Instagram Story.

Lo stilista, conosciuto dagli italiani per la sua partecipazione a Pechino Express nel 2017, ha dedicato un post all'amatissima artista che da pochissimo ha pubblicato il suo disco Madame X. "E fu così che ad una certa arrivò pure lei. Madonna la cessa in county. (Premetto che nessuno le ha regalato nulla ma ha pagato coi vostri soldi" , ha scritto Burlon, naturalizzato ormai italiano, riferendosi ad un evento a cui ha partecipato la cantante.

Inutile dire che si è scatenato un vespaio: i follower i Madonna, la quale non ha ancora detto nulla sulla questione, si sono coalizzati contro lo stilista. Evidentemente Burlon si è reso conto di non aver esagerato, così poco dopo il post è scomparso da Facebook, e Marcelo si è rifugiato in una Instagram Story per porgere le sue scuse all'artista. "Ho criticato Madonna per il suo Outfit ed ho detto stron***e su di lei. Vorrei semplicemente chiederle scusa" , ha scritto Burlon in inglese.

Basteranno le scuse social a placare le ire dei seguaci di Madame Louise Veronica Cicconi? Non è chiaro se Madonna metterà a tacere il gesto poco elegante con il silenzio o interverrà in prima persona, intanto la cantante continua ad essere sulla cresta dell'onda: il suo ultimo album, la cui pubblicazione risale al 14 giugno scorso, ha diviso la critica, ma che sul fatto che Madonna sia un'icona non vi è dubbio.

