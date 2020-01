La crisi fra George Clooney e la moglie Amal? "Tutta colpa di un film"

In ogni coppia ci sono dei momenti di crisi. In tutte, soprattutto in quelle famose. E in questo non sono esenti George Clooney e l’avvocatessa Amal. Legati da un forte sentimento e uniti dall’amore per l’arte, lo spettacolo e le associazioni benefiche, i coniugi Clooney, ad oggi, sono una fra le coppie d’oro di Hollywood. Eppure, alcuni gossip, affermano che tra di loro la mia sarebbe finita da tempo e che ci sarebbe aria di crisi. Una news del genere, in realtà, non è nuova dato che già nei mesi scorsi sono trapelate indiscrezioni sulla vita privata di George Clooney, ma adesso i rumor sono tornati a galla. E a farlo sarebbe stato una fonte vicina, ma anonima, alla stessa Amal, la quale avrebbe confermato di litigi e dissidi all’interno della coppia.

Da parte dei coniugi, per ora, non ci sarebbe nessuna conferma o smentita delle dichiarazioni che sono trapelate in rete. Da quel che sembra però non sarebbero frutto di pallide illazioni, anzi sarebbe tutto vero, dato che Amal avrebbe rivelato di non tollerare più i modi burberi del marito George. Alla radice di questi comportamenti ci sarebbero diversi problemi lavorativi per il celebre attore americano. Attualmente è impegnato sul set di "Good Morning, Midnight", ruolo che vede George Clooney sia in veste di attore, regista, sceneggiatore e produttore. Ruoli di tutto rispetto che, ovviamente, hanno messo a dura prova lo spirito di George. Il suo ultimo film e il grande impegno che sta portando avanti, però, avrebbero influito negativamente sulla sua vita di coppia e sul modo in cui si comporterebbe con la moglie Amal. Clooney sarebbe sempre nervoso, adirato e soprattutto con la testa tra le nuvole.

E la fonte rivela tutto alla stampa, lanciando una bomba di proporzioni bibliche. "Amal è comprensiva nei suoi riguardi. Capisce che è stressato per il suo prossimo film, ma non riesce proprio a digerire il suo carattere spigoloso – afferma -. Quel film sta portando George ad avere dei modi odiosi e scostanti nei suoi riguardi. Il set lo rende nervoso. E non è la prima volta che accade – aggiunge -. Amal è una figura molto positiva nella sua vita. È convinta però che riuscirà a calmarlo".

Per i risvolti non resta che attendere, ma sta di fatto che l’ultima fatica di George, non è assolutamente da gestire. Il suo ruolo è molto complesso e anche il tema portante della pellicola non è facile. Ispirato al libro di Lily Brooks-Dalton, George Clooney si appresta a dirigere la storia di uno scienziato del Polo Nord che vuole aiutare un astronauta a tornare sulla Terra.