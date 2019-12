C’è aria di divorzio tra il principe Carlo e Camilla?

Il principe Carlo e la moglie Camilla Parker Bowles sarebbero sull’orlo del divorzio. Le voci su una possibile crisi si rincorrono da mesi, ma negli ultimi giorni sono diventate più insistenti. Il principe di Galles e l’amore della sua vita sarebbero a un punto di non ritorno e a nulla sono servite le ripetute smentite ufficiali. Sembra incredibile, visti gli ostacoli che i due innamorati hanno dovuto superare per arrivare all’altare nel 2005. La loro storia d’amore è stata osteggiata fin dall’inizio dalla royal family, per la quale la candidata ideale per l'erede al trono sembrava l’infelice Lady Diana. L’indimenticata principessa del Galles è finita, suo malgrado, in un “gioco” di forze più grande di lei, rimanendone schiacciata. Cosa è rimasto di quel sentimento così profondo da non consentire né a Carlo né a Camilla di costruirsi vite serene l'uno lontano dall'altra? Secondo i tabloid ben poco.

Quotidiano.net sostiene che la duchessa di Cornovaglia esiga un procedimento di divorzio immediato e una somma di denaro che si aggirerebbe attorno ai 300 milioni di sterline. A quanto pare la cifra astronomica servirebbe a cucirle la bocca in merito a presunti segreti riguardanti la monarchia inglese. Se fosse vero si tratterebbe di un finale impetoso per una delle love stories più tormentate del Novecento. Il momento, poi, sarebbe dei meno propizi. Lo scandalo Epstein che ha coinvolto il principe Andrea, le rivalità presunte tra William, Harry e le rispettive mogli, il possibile ritiro dalla scena royal della regina Elisabetta non fanno altro che complicare un anno davvero difficile per i Windsor. Il magazine IoDonna svela alcuni indizi che farebbero pensare a un divario insanabile tra il principe Carlo e la consorte. Quando la coppia regale si è recata in Nuova Zelanda a metà novembre di quest’anno, per un viaggio ufficiale, l’equilibrio già precario si sarebbe rotto per cause ancora ignote. Camilla, infatti, sarebbe tornata in patria senza Carlo dopo 5 giorni trascorsi insieme sotto i flash dei fotografi, l’aria felice e complice di una coppia qualunque.

Un comunicato di palazzo ha smentito le voci di un litigio, chiarendo che la duchessa di Cornovaglia non avrebbe potuto affrontare la successiva tappa del tour alle isole Salomone perché vittima di una infezione cronica alle vie respiratorie. Il viaggio di ritorno dalle isole a Londra, 20 ore di aereo, sarebbe stato intollerabile per la sua salute. Inoltre Camilla non ama volare. Per questi motivi avrebbe preferito prendere il primo volo Christchurch-Londra, mentre il principe Carlo ha deciso di proseguire il tour, raggiungendo Honiara con un volo di Stato. Del resto non sarebbe la prima volta che la duchessa torna a casa da sola. Fece lo stesso durante il viaggio in Australia dello scoprso anno. Stavolta, però, la faccenda sembrerebbe più complicata. Al rientro a Londra dalla Nuova Zelanda Camilla sarebbe scomparsa. Secondo i rumors non si troverebbe né a Clarence House, residenza ufficiale del principe di Galles, né a Highgrove House e neanche nella dimora estiva (e privata) nel Wiltshire, l’amara Ray Mill House ora in ristrutturazione.

Pare che la duchessa si sia già rivolta a un celebre avvocato divorzista, Fiona Shackleton, ma per ora non vi è alcuna conferma e i proverbiali condizionali sono d’obbligo. Sembra persino che il principe Carlo stia soffrendo dello stesso gonfiore a mani e piedi che lo aveva colpito durante la separazione da Lady Diana. Un nuovo nodo da sciogliere per la regina Elisabetta e un altro grattacapo per il principe Carlo, impegnato nelle ultime settimane a risolvere l’affaire duca di York e, forse, a prepararsi per il trono. L’amata Camilla sarà al fianco del marito quando la corona si poserà sul suo capo?