C’e aria di crisi fra Eros Ramazotti e Marica Pellegrinelli?

L’amore fra Eros Ramazzotti e Marica Pelligrinelli è indissolubile, almeno fino ad oggi. Legati da più di dieci anni in una storia d’amore che schiva il mondo dei social e i flash dei fotografi, secondo l’indiscrezione che è stata lanciata da TGcom24 e riportata poi da FOXlife, la coppia sta affrontando un grave periodo di crisi.

Di questa indiscrezione, per il momento, né da parte di Eros Ramazzotti né da parte do Marica Pellegrinelli ci sono conferme o smentite, ma gli indizi parlano chiaro e i fan della coppia sono in apprensione. I più attenti suppongono che tra due la crisi sarebbe iniziata già quale mese fa. Alcuni pensano che gli screzi sarebbero cominciati lo scorso mese di maggio, quando Eros Ramazzotti si è operato alle corde vocali e sua moglie Marica non era con lui in ospedale. E soprattutto, nei giorni successivi all’operazione, sono mancati messaggi, smancerie e dichiarazioni d’amore in vista del compleanno della Pellegrinelli. I due benché non hanno mai usato i social per condividere momenti di vita privata, utilizzano molto spesso instagram per condividere dediche romantiche su anniversari e ricorrenze molto particolari. Una volta che proprio queste dediche sono venute a mancare, ora si teme il peggio. Non solo, a mancare è stata proprio un messaggio per il loro anniversario di nozze, eventi a cui sia Eros che Marica sono molto legati e che hanno sempre ricordato con un sorriso sulle labbra. Però, fino a quando non c’è una conferma ufficiale la crisi fra i due resta per ora un semplice gossip.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, sono sposati dal 2014 ma sono una coppia dal 2009. I due si sono conosciuti ai Wind Music Awards e da allora sono inseparabili. Hanno anche due figli, uno di 8 e l’altro di 4 anni.