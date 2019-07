C’è un nuovo fidanzato per Adele? Il gossip dopo una foto sospetta

Solo qualche mese fa era trapelata la notizia del divorzio di Adele. Ora in questa lunga estate caldissima sembra che, la celebre cantante, ha archiviato definitivamente la sua love story con Simon Konecki, da cui ha avuto anche un bimbo, per legarsi a un altro uomo. Come ha riportato Vanity Fair, Adele si sarebbe legata da qualche tempo a un celebre comico inglese.

Il gossip ha fatto il giro del web dopo che l’artista è stata fotografata, al concerto di Celine Dion, mano nella mano con un uomo misterioso. Tutti hanno creduto che si trattasse di Paul Drayton, amico di vecchia data, ma invece non è così. Da qualche mese Adele avrebbe incominciato ad uscire con Alan Carr, un celebre comico. E proprio il buon Carr avrebbe fatto la prima mossa e avrebbe invitato la cantante per un appuntamento. Secondo i rumor che serpeggiano in rete, il comico avrebbe cominciato a seguire Adele su i social, lasciando commenti e frasi di apprezzamento alle foto e i video che la cantante condivide con i fan. Tutto questo avrebbe fatto scattare la scintilla. Ad oggi però, non c’è nessuna conferma sulla possibile love story con il comico inglese, dato che Adele non ha rilasciato nessun comunicato in merito. Saranno solo amici o qualcosa di più?

Una fonte vicina alla celebre artista però afferma che Adele, dopo il divorzio, è come se fosse rinata. "Ha imparato ad amare se stessa, ha imparato ad apprezzare i momenti con suo figlio – rivela la gola profonda -. Vuole solo un po’ di privacy".