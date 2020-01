"C'è posta per te" partenza record: quasi sei milioni di spettatori

E Maria De Filippi mette a segno un nuovo record. Da tempo ci siamo abituati ai suoi successi di share e non ci stupiscono più i numeri realizzati dai suoi programmi. Però sabato sera C'è posta per te, lo show a cui è più affezionata, ha fatto registrare il miglior debutto stagionale dal 2002: 5 milioni 930mila spettatori, che, complice la lunghezza fino a notte tarda, è arrivato al 30.16% di share. Così la signora della tv ha festeggiato al meglio il compleanno del programma, arrivato a 20 anni e 22 edizioni. Insomma, se qualcuno poteva pensare che quelle storie familiari, drammatiche e commoventi potessero cominciare a stancare il pubblico, si sbagliava. Non solo gli anziani si mettono su Canale 5 al sabato sera, ma anche i giovani. Basta pensare che lo share è salito al 37.7% tra gli spettatori che vanno dai 15 ai 24 anni, con l'hashtag della trasmissione al primo posto dei trending topic. Numeri che, ovviamente, portano il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri a commentare: «C'è posta per te è un'eccellenza. Non solo di Canale 5, ma di tutta la televisione italiana Questo fenomeno ha una sola spiegazione: Maria De Filippi. La sua misura nel gestire i momenti delicati, come le situazioni più spassose, è da manuale. La conduzione magistrale». Certo anche la presenza di Johnny Depp che ha incoraggiato due ragazzi che hanno perso il padre e parlato di Marlon Brando ha avuto importanza nella serata, ma il programma si regge tutto sul racconto, sulle storie che vengono selezionate tra migliaia che arrivano in redazione. E tra cui vengono scartate le più pruriginose o troppo legate al gossip.

In concorrenza su Raiuno c'era il coraggioso (ad andare in concorrenza con la De Filippi) Alberto Angela con «Meraviglie - La penisola dei tesori», che è riuscito comunque ad ottenere il buon risultato di 3 milioni 831mila con il 17.55 per cento.