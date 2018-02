C'è posta per te, Silvia e Salvatore non sono tornati insieme

Dopo l'ultima puntata di C'è posta per te, in molti si chiedono se Silvia e Salvatore siano tornati insieme, nonostante il tradimento di lui. Ora è la sorella a rispondere.

Nella puntata di C'è posta per te andata in onda sabato 3 febbraio sono molte le storie che hanno appassionato il pubblico. Una fra tutte, quella di Silvia e Salvatore. È lui a contattare la trasmissione di Maria De Filippi perché vuole a tutti i costi riconquistare il cuore della sua fidanzata dopo averla tradita per un anno e mezzo, nonostante i due stessero per sposarsi. Ad appena due mesi dalla scoperta del tradimento, Salvatore spera nel perdono di Silvia, che però in lacrime decide di chiudere la busta.

I social si sono subito scatenati. In tanti infatti si sono chiesti se i due siano tornati insieme, in considerazione del fatto che la ragazza si dichiarava ancora innamorata e che sui social fosse ancora "fidanzata ufficialmente". Ma a fare chiarezza su quanto successo dopo la registrazione della puntata è la sorella di Silvia che, sulla pagina Facebook di C'è posta per te, scrive la verità: "Non è vero che sono tornati insieme, te lo dice la sorella!".