C’è un ritorno di fiamma tra Lady Gaga e Christian Carino?

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete e su i social, ci sarebbe un ritorno di fiamma fra Lady Gaga e Christian Carino. I due sono stati legati da un profondo sentimento fino a quando, senza una ragione ben specifica, hanno interrotto la loro relazione ad inizio anno. La causa della rottura sarebbe stato un flirt, mai confermato, con Bradley Cooper durante le riprese di A Star Is Born.

I fan di Lady Gaga, che sono sempre molti curiosi sulla vita personale della celebre cantante, avrebbero scovato alcuni messaggi subliminali che Christian Carino avrebbe pubblicato sul suo profilo instagram. Dediche e frasi d’amore sdolcinate fanno credere che tra i due potrebbe esserci un vero e proprio ritorno di fiamma. "I miracoli accadano quando lei è intorno a me", scrive Carino su i social. Ma sono molti i post che il manager ha pubblicato nel corso degli ultimi giorni.

Insospettiti i fan di Lady Gaga hanno cercato far luce sulla questione, ma come è giusto che sia, né dall’artista né Carino, hanno rilasciato nessun commento in merito. "Spero che si tratti di te e Lady Gaga. Siete bellissimi insieme", si legge in un commento. Ma non tutti sono propensi a questa possibilità: "Sta alla larga da lei, Lasciala in pace".

Ovviamente si tratta di semplici illazioni e non c’è nessuna certezza di un ritorno di fiamma tra i due. Fonti vicine a Lady Gaga avrebbero affermato che Christian Carino, dopo la rottura, avrebbe cercato più volte di mettersi in contatto con la pop star.