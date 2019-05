Caduta Libera, il campione Nicolò: "Per ora più povero di prima"

Nicolò Scalfi, 21 anni a luglio, è il super campione di "Caduta Libera", il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Un vero e proprio record-man. Infatti Nicolò nella puntata del 27 maggio si è aggiudicato 70mila euro raggiungendo la cifra totale di 400mila euro. Non è tutto perché ha vinto la cifra più alta di sempre e ha messo a segno anche il maggior numero di presenze (53 puntate).



Per vincere non basta solo la cultura. Infatti, il segreto del successo del giovanissimo concorrente è il cruciverba. Ne fa uno al giorno in compagnia della nonna. “A scuola non ero un secchione le materie scientifiche non mi piacevano, studiavo poco ma avevo la sufficienza anche grazie alla memoria”, ha confessato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.



La vita è sicuramente cambiata e gli effetti della fama televisiva si fanno sentire. “Sono più popolare e mi fa piacere - ha rivelato - tante signore vogliono fare una foto con me, le ragazze mi corteggiano di più anche se sono ancora single. E qualcuno mi chiede di offrirgli un drink in discoteca. Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, sono più povero di quando ho iniziato! (ride, ndr) Per il resto la mia vita non è cambiata, esco con gli amici di sempre, ma faccio più attenzione al perché la gente si avvicina a me”.



L'alta cifra vinta servirà “per studiare, comprare un'auto nuova e una casa, quando tra qualche anno andrò a vivere da solo. Inoltre aiuterò i miei: papà è un operaio quasi in pensione, mamma di recente ha trovato lavoro come inserviente e vorrebbe cambiare. Intanto mi sono tolto qualche sfizio: ho un cellulare nuovo e sono stato con i miei tre amici a Barcellona”.



Qual è il sogno segreto di Nicolò? Diventare telecronista sportivo (il suo profilo Instagram è pieno di campioni del calcio), ma prima c'è la laurea.



Segui già la nuova pagina pop de ilGiornale.it?