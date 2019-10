Caduta Libera, Diego fa coming out prima di diventare campione

Nella nuova puntata di Caduta Libera, andata in onda la scorsa domenica 27 ottobre su Canale 5, si è segnata una nuova svolta per il quiz show condotto da Gerry Scotti. Nell'appuntamento tv in questione si è assistito alla sconfitta del campione Gabriele Giorgio, il quale ha abbandonato il format targato Mediaset dopo aver vinto complessivamente la cifra di 316mila euro, e al coming out del tutto inaspettato di un nuovo concorrente.

A battere il campione Gabriele è stata, infatti, una new entry, lo sfidante Diego, il quale, poco prima di rispondere alla domanda finale sul film Taxi Driver che gli avrebbe di lì a poco permesso di spodestare il campione in carica, ha spiazzato il pubblico rivelando il suo orientamento sessuale. Alla domanda posta dal conduttore Gerry Scotti, circa il Parco Nazionale del Gargano situato in Puglia, il neo concorrente ha risposto esattamente, per poi sorprendere ancora esclamando di essere fidanzato con un uomo: "Ho il fidanzato pugliese, poi. Figuriamoci...!".

Un vero e proprio coming-out, quindi, quello registrato da Diego in tv e che, tuttavia, non ha sorpreso per niente il conduttore del programma di Canale 5, Gerry Scotti, il quale rivolgendosi alla new-entry ha dichiarato: "Sei forte Diego, lo sapevamo". Intanto, sui social si leggono i commenti di chi proprio non si sarebbe mai aspettato di assistere ad un coming-out ad un quiz game show. "Se non sbaglio Diego ha detto che ha il fidanzato pugliese no? #cadutalibera", si legge in un tweet scritto da un telespettatore.

