Caitlyn Jenner, parla l'amica transgender

La presunta compagna di Caitlyn Jenner ha affidato ai social i suoi pensieri per la persona che più le manca?

Jenner sta partecipando a un reality show, “I’m a Celebrity”, che consiste in una sfida tra vip a stretto contatto con la natura - un po’ come “L’isola dei famosi”. Colei che fu sposata con Kris Jenner si trova al momento in Australia, nella giungla, ed è quindi molto lontana dalla sua casa di Malibu, che condivide con la modella e influencer transgender Sophia Hutchins. La quale, come riporta il DailyMail, ha condiviso tra le Storie di Instagram un messaggio che sembrava diretto alla convivente.

La modella, che ha 23 anni, ha scritto infatti: “ Lo sapevate? Dormire accanto a qualcuno che si ama fa addormentare più velocemente, riduce la depressione, l’ansia e fa vivere più a lungo ”. Secondo alcuni è un chiaro messaggio diretto al fatto che l’assenza di Caitlyn si fa sentire.

Jenner, ex atleta olimpico che ha completato oggi la sua transizione, è diventata ben presto molto popolare tra il pubblico del reality ed è considerata una figura positiva nello show. Naturalmente le prove del reality non sono facili, tra natura e animali selvatici - alcuni spaventosi o pericolosi - e Sophia ha spiegato in un’intervista televisiva che la compagna “ sapeva in cosa si stesse cacciando ”, tanto più che nel 2003 ha partecipato all’edizione statunitense del reality. “ Penso - ha aggiunto però Sophia - che la versione britannica sia più dura di quella statunitense, sicurante più impegnativa e forse perché sono passati anche 15 anni!” .

La coppia si è incontrata attraverso un truccatore, conoscente comune, nel 2015. Lo scorso ottobre, Sophia ha parlato di Caitlyn come “ partner ” e ha affermato che la coppia è “ inseparabile ” - è stata la prima volta in cui lei si è espressa in tal senso. “ Non la descriverei - ha detto - come una relazione romantica. Siamo partner in tutto ciò che facciamo, siamo inseparabili, siamo socie commerciali, viviamo insieme, condividiamo un cane, condividiamo la famiglia, condividiamo una vita insieme. Non userei la parola «fidanzata», non userei la parola «uscire». Siamo partner ”.

Qualunque sia la natura della coppia, né lei ne Caitlyn hanno mai rivelato troppo della loro vita in comune. Caitlyn anzi si è dimostrata sempre abbastanza possibilista sul genere della persona con cui sarebbe stata alla fine della sua transizione. Un piccolo indizio sulla relazione è giunto tempo fa da Khloe Kardashian, figliastra di Caitlyn, che intervistata nel corso di un podcast ha affermato di adorare Sophia e di trovarla davvero molto dolce.

