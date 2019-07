La calda estate di Matteo Salvini e Francesca Verdini a Milano Marittina

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono una delle coppie più seguite e paparazzate di questa estate. Il ministro dell’Interno e la sua compagna stanno vivendo la loro storia d’amore sotto la luce del sole, in tutti i sensi. Dopo la rottura con la conduttrice Elisa Isoardi, Matteo Salvini ha ritrovato la serenità accanto alla 26enne figlia di Denis Verdini. Il gossip impazzisce ogni volta che i due si mostrano insieme a un evento o in giro mano nella mano.

Questa volta però il leader leghista è stato pizzicato dai paparazzi durante una vacanza a Milano Marittima in atteggiamenti hot con la sua fidanzata. Sul numero del settimanale "Diva e Donna" in edicola domani, Matteo Salvini e Francesca Verdini sono immortalati mentre si godono un rinfrescante bagno nelle acque della località della riviera romagnola, intenti a coccolarsi e a scambiarsi effusioni d’amore.

Il servizio fotografico pubblicato dalla rivista (e anticipato in alcuni scatti dal sito Dagospia) mostra la bella Francesca prima avvinghiata alla schiena del suo Matteo, poi mordergli l’orecchio con enfasi e passione mentre lui la sorregge sulle ginocchia. Tra sguardi, tenerezze e momenti di passione i due fidanzati non si nascondo, anzi, proprio in favore degli obiettivi si baciano come due innamorati.

Matteo Salvini e la sua compagna si frequentano da circa quattro mesi ma il feeling appare evidente anche ai meno interessati al gossip. L'estate è ancora lunga e per loro si preannuncia davvero bollente.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?