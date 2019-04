Camilla rifiuta il titolo di Lady Diana che andrà a Kate Middleton

Come evidenziato da "Harper's Bazaar" e dal tabloid "Express" in una accurata analisi, il titolo nobiliare di Diana Spencer è oggi vacante e Camilla, che dovrebbe essere la nuova “Principessa del Galles”, essendo la nuova moglie dell’erede al trono, esattamente come una volta lo era la mamma di William e Harry, ha rinunciato a questo titolo, giustificandolo come un suo personale omaggio alla memoria di Diana.

Gli inglesi però non l’hanno interpretato allo stesso modo, credendo che Camilla abbia voluto snobbare quanto appartenuto all’unica Principessa che loro ancora oggi riconoscono, temendo le reazioni dei sudditi che non la amano affatto e non le hanno mai perdonato la sua adulterina e scandalosa condotta che tanto fece soffrire Lady D.

Quindi, una volta che la Regina Elisabetta II passerà lo scettro al Principe Carlo, il titolo vacante di cui Camilla non desidera fregiarsi, spetterà di diritto a Kate Middleton che si è già detta pronta ad accettarlo per sentirsi ancora più vicina a quella donna così importante per suo marito e per tutti gli inglesi.

Un giorno, quindi, Kate Middleton da Duchessa di Cambridge diverrà la prossima Principessa del Galles proprio perchè sarà, una volta diventato Re suo suocero Carlo, la moglie dell'erede al trono, come lo era Diana.



Ma non è finita qui. Il Principe William è il secondo in linea di successione dinastica dopo suo padre Carlo e, quando sarà incoronato Re, sua moglie Kate dovrà cambiare nuovamente titolo per essere chiamata “Catherine, regina consorte”, com'è chiamato da sempre il principe Philip, essendo il marito della Regina Elisabetta.

Nato Principe di Grecia, il giorno dopo il suo matrimonio, il 20 novembre del 1947, ottenne la nomina ad "Altezza Reale" da re Giorgio VI e i titoli di "duca di Edimburgo", "conte di Merioneth" e "barone Greenwich". La regina Elisabetta II lo ha creato "Principe del Regno Unito" nel 1957, ma per il mondo resta sempre "Philip, il principe consorte".



