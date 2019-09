Camilla in vacanza senza Carlo si gode il mare sardo

La vita di corte dev'essere davvero massacrante per chi deve sottostare agli obblighi imposti dall'etichetta e dagli impegni reali. Anche Camilla Parker Bowles, duchessa di Cornovaglia, ogni tanto cerca di ritagliarsi del tempo per se stessa lontana da Buckingham Palace.

Per il secondo anno consecutivo, Camilla ha deciso di prendere una boccata d'aria e di andar via dalla grigia Londra senza il suo amato Principe Carlo, per concedersi una vacanza settembrina nella splendida cornice della Sardegna. L'autunno è ormai alle porte e con lui un calendario fitto di impegni per la duchessa, che ha quindi deciso di rigenerarsi al mare, approfittando delle belle giornate che ancora irradiano i litorali del nostro Paese. È qui che l'hanno fotografata i paparazzi, le cui foto saranno pubblicate sul settimanale Chi in edicola da domani, mercoledì 11 settembre. La duchessa di Cornovaglia sta trascorrendo qualche giorno a bordo del sontuoso yacht Leander G, imbarcazione particolarmente gradita ai reali inglesi in vacanza. È una sorta di tradizione radicata da quando il proprietario precedente, il suddito sir Frederick Gosling, decise di offrire sempre ospitalità gratuita ai monarchi inglesi. La decisione di sir Frederick Gosling di concedere questo privilegio ai Windsor arrivò dopo che i reali rinunciarono al Britannia, il panfilo che fino al 1997 e per quarant'anni è stato di proprietà della famiglia reale.

Camila Parker Bowles ha trascorso nelle acque sarde e corse circa quattro giorni. Due li ha dedicati alla navigazione in acque francesi, mentre nei restanti ha navigato tra Caprera e Capo d'Orso, estreme propaggini settentrionali della Sardegna orientale. Una brevissima parentesi dagli impegni di corte, quindi, per la duchessa di Cornovaglia, che dalla Sardegna è volata direttamente a Balmoral per partecipare alla rituale riunione di famiglia con la regina Elisabetta II. Pare che la sovrana non abbia gradito l'allontanamento di Camilla, che ha fatto il paio con quello di Meghan, volata a New York per assistere alle finali degli US Open della sua amica Serena Williams.