Can Yaman strega: "Non ho paure, se non quella di perdere i miei"

Lo scorso sabato 18 gennaio è stata trasmessa la seconda puntata di C'è posta per te. Il rinnovato people-show ideato e condotto da Maria De Filippi ha riservato ai telespettatori molti colpi di scena. Tra cui l'ospitata di uno degli attori più amati nel Bel Paese. Parliamo di Can Yaman. L'avvocato e attore turco originario di Istanbul e classe 1989 ha sorpreso il pubblico di Canale 5, in particolare il gentil sesso, con il suo look sbarazzino. Per l'occasione, il magnetico Can ha sfoggiato un "bear look" e ha indossato una camicia bianca e dei pratici jeans. E, in apertura della nuova puntata, Maria ha posto diverse domande al suo ospite.

"Abbiamo una cosa in comune, questo è un codice di procedura civile", ha quindi incalzato Can, la De Filippi, alludendo agli studi di Giurisprudenza avuti in comune. "Un trauma", ha ricordato l'attore, parlando dei suoi studi "matti e disperatissimi" durati ben quattro anni. "Ma è andata molto bene - ha, poi, aggiunto-, nel caso in cui dovessi smettere di fare l'attore potrei fare l'avvocato. Mi piace di più il diritto penale".

Can è molto amato in Italia, in quanto protagonista nella serie Bitter Sweet- Ingredienti d'amore trasmessa su Canale 5, per cui ha interpretato il ruolo di Ferit Aslan, un uomo d'affari.

L'interprete è stato chiamato a C'è posta per te per aiutare una ragazza di nome Ilaria, a dire grazie alla mamma e alla sorella, che l'hanno supportata costantemente e senza mai arrendersi dinanzi ai problemi che la giovane ha dovuto affrontare nella vita.

Ilaria, infatti, è diventata vittima di un incidente stradale e ha anche affrontato una battaglia contro un tumore al seno, che l'ha colpita in passato. E l'attore, invitato nel celebre studio televisivo, ha regalato ad Ilaria, Rita e Veronica (quest'ultime mamma e sorella di Ilaria, ndr) delle valigette contenenti dei soldi, per venire in aiuto alle protagoniste della commovente storia di C'è posta per te. “Un regalo per alleggerire la vostra sofferenza”, ha dichiarato l'amato e stimato ospite, mostrando alla mittente e alle destinatarie della sua sorpresa i doni. E per il piccolo Mattia, il bambino che Ilaria ha cresciuto senza l'aiuto del padre biologico, Can ha portato in studio degli abiti e dei giochi.

Can Yaman e i progetti per il futuro

In apertura dell'intervento televisivo di Can Yaman, tra le domande poste all'attore, Maria De Filippi ha chiesto a quest'ultimo che significato avesse lo specchio nella sua vita e come fosse il rapporto con il suo corpo. E, di tutta risposta, Can ha affermato che non ha paura di invecchiare, anche perché il padre è -a detta sua- di bell'aspetto alla sua età.