Candy-rae Fleur e il post diventato virale su Instagram. Ecco chi è lady Blind

Daley Blind è un difensore olandese cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, con cui ha fatto il suo esordio nel 2008, a 18 anni, e con cui h giocato sette stagioni fino al 2014-2015, con una sola piccola parentesi al Groningen nel 2009-2010. Blind è poi passato al Manchester United nell'estate del 2015 e in quattro anni ai Red Devils ha messo insieme 141 presenze e sei gol complessivi, vincendo un'Europa League, una FA Cup, una Community Shield e una coppa di lega inglese. Blind, però, ha sentito il richiamo di casa e in estate è tornato all'Ajax ed ha costituito insieme a Matthijs de Ligt una difesa molto solida e affiatata.

I Lancieri stanno per vincere il campionato in Olanda dato che manca solo una giornata e hanno tre punti di vantaggio sul Psv e a parità di punti l'Ajax vincerebbe per una differenza reti maggiore e ormai incolmbabile, +14. Blind è il punto fermo della squadra di ten Hag e la sua forza è anche la sua sexy fidanzata, la ballerina professionista Candy-rae Fleur, che su Instagram ha scatenato i commenti dei suoi quasi 20.000 follower. Lady Blind, ha infatti postato una foto mentre abbraccia un ragazzo vestito da profilattico accompagnata da questa didascalia: “Credo di aver trovato la nuova mascotte per la prossima stagione dell’Ajax”. I suoi tanti seguaci si sono scatenati nei commenti di ogni genere.