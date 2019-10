Dopo il cannagate, Francesco Monte si dedica al buddismo: la svolta

Dopo aver animato il reality-show de L'isola dei famosi, divenendo protagonista del caso "cannagate", che lo ha visto al centro di una querelle mediatica -perché accusato da Eva Henger di aver fatto uso di marijuana in Honduras- Francesco Monte è tornato a far parlare di sé. L'ex naufrago e adesso imitatore, concorrente al format del venerdì sera, Tale e quale show, si è detto molto cambiato in un'intervista concessa a Tv, sorrisi e canzoni.

Il bel Francesco si è avvicinato al buddismo, attraverso cui oggi riesce a sentirsi più sereno, insieme al fratello, che gestisce un'agenzia di comunicazione e con il quale Monte condivide anche il lavoro. "Oggi sono più sereno -ha dichiarato nella sua ultima intervista, l'ex isolano-. E devo dire grazie a mio fratello Stefano: insieme ci siamo avvicinati al buddismo". Monte non nasconde di essere, quindi, particolarmente legato al fratello maggiore e oggi sente di aver messo un freno a tutte le futili insicurezze che lo attanagliavano da piccolo: "Ho imparato ad accettare molto tardi di essere un bambino troppo alto e con la pancia. Ho superato le paure iscrivendomi ad un corso di recitazione per quattro anni e mezzo dopo Uomini e Donne. Ho capito che solo lo studio può portarci lontano".

Francesco Monte vuole mostrare il suo talento

L'ex concorrente de L'isola dei famosi, reduce dal suo ingaggio come testimonial per una campagna di moda di risonanza internazionale, ha scelto con determinazione di partecipare al talent show sulle imitazioni di Rai 1, per dimostrare che oltre agli occhi magnetici e all'apparenza, si può avere anche talento: "È un periodo di svolta. Alcuni amici in giro per il mondo mi stanno inviando le foto dei cartelloni appesi con il mio faccione. Sono così felice... A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non reality. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi Tale e Quale Show per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma tv".

