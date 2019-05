Cannes 19, Monica Bellucci incanta la Croisette

Ieri sulla Croisette splendeva solo una stella ed era quella di Monica Bellucci, la statuaria attrice che incanta a ogni sua apparizione. La star italiana è apparsa sul red carpet del Festival di Cannes in occasione della proiezione del film “Les Plus belle annees D'Une Vie”, pellicola di Claude Lelouch che la vede protagonista. Inevitabilmente i flash sono stati tutti per lei, che si è presentata sul red carpet con un bellissimo abito nero, che di ordinario aveva solo il colore.

L'attrice italiana ha scelto una creazione Dior Haute Couture per la sfilata d'onore, un abito a cialda che ne ha valorizzato la forma fisica eccezionale e il décolleté, vero protagonista del suo look. La scollatura profonda a cuore ha messo in risalto le curve mozzafiato di Monica Bellucci, da sempre orgogliosa del suo fisico mediterraneo che le ha regalato tanta fama e apprezzamenti. Per sottolineare ulteriormente la bellezza del décolleté, l'attrice italiana ha scelto di indossare un accessorio unico, originale e per niente scontato. Al collo, infatti, ha sfoggiato un vistoso collier di Cartier, in diamanti e smeraldi, raffigurante un coccodrillo. Con questo fuori programma, ha ravvivato un look classico creando un effetto sorpresa particolarmente gradito. Viste le temperature non elevate anche sulla Croisette, il look di Monica Bellucci è stato completato da una elegante mantella lunga in raso nero.

Con lei sul red carpet non c'era il suo inseparabile e giovane compagno, che però era presente a Cannes ma in posizione più defilata. È la prima volta che la Bellucci si presenta sul red carpet senza Nicolas Lefebvre da quando la coppia è uscita allo scoperto. Monica Bellucci ha schivato per poche ore l'incontro con il suo ex storico Vincent Cassel, ripartito dalla Croisette poco prima del suo arrivo.