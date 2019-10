La canottiera di Miley Cyrus è trasparente e si vede tutto

Che Miley Cyrus ami provocare non è certo una novità. La ragazza si è più volte prestata a polemiche e accuse per il suo modo di porsi, sia sui social che al di fuori. L'ultima provocazione della cantante sono una serie di scatti molto hot che Miley Cyrus ha condiviso sul suo profilo Instagram, dove la cantante ha “dimenticato” di indossare la biancheria intima.

I selfie in bagno sono ormai una moda alla quale non sanno rinunciare nemmeno i volti noti. Miley Cryrus è uno di questi, tanto che nelle scorse ore si è scattata diverse immagini davanti allo specchio del bagno di casa prima di uscire. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano o di particolare, se non fosse per un dettaglio molto hot che non è certamente sfuggito. Miley Cyrus ha una tenuta molto casual composta da un paio di shorts di jeans strappati e una canotta bianca. Un look molto easy che dona particolarmente alla cantante. Sarebbe un outfit normale, se non fosse che al di sotto della canottiera. Miley Cyrus non indossa il reggiseno e la canottiera è a dir poco trasparente. È un eufemismo dire che al di sotto del tessuto si intravedono le nudità di Miley Cyrus, che è consapevole di rischiare la censura da parte di Instagram, con conseguenze rimozione del post.