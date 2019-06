Canta "per paura di cadere". E Fiorella Mannoia scivola sul palco

"Non hanno senso queste scarpe, qualunque cosa ai piedi se non riesci a camminare per paura di cadere". Versi che si sono trasformati in una "gaffe" per Fiorella Mannoia che ieri - durante l'esibizione in diretta su Radio Italia - è scivolata sul palco.

La cantante si stava esibendo al Foro Italico di Palermo quando ha scelto di togliersi le scarpe per interpretare il suo nuovo singolo, "Il senso", che si apre proprio con queste parole. Ma nel camminare sulla passerella che attraversava lo spazio davanti al palco, la Mannoia è scivolata, forse a causa dell'umidità creatasi con il caldo di questi giorni.

Senza perdersi d'animo e con una risata ha continuato a cantare, seduta a terra: "le frasi di circostanza, nessun cielo in nessuna stanza". Poi, approfittando di una pausa nei versi, si è rialzata e ha ripreso la sua "sfilata" tra il pubblico. Stavolta stando ben attenta a non scivolare di nuovo.