La cantante Ellie Goulding si è sposata, anche Orlando Bloom e Katy Perry alle nozze

La cantante britannica Ellie Goulding e il fidanzato Caspar Jopling hanno coronato il loro sogno d'amore unendosi in matrimonio. Le nozze, in stile royal wedding, si sono celebrate oggi nella Cattedrale di York Minster a York, in Inghilterra. La cantante 32enne è salita all'altare con un abito nuziale classico, con maniche lunge e collo alto (ricamato con le iniziali degli sposi), disegnato appositamente per lei da Natacha Ramsay Levi per l'atelier Chloé. Lo sposo, il critico d'arte 26enne Caspar Jopling, ha optato invece per un elegante completo sartoriale di Huntsman.

Il vestito della sposa è stato realizzato su precisa indicazione di Ellie Goulding: seta bianca double crêpe, rose bianche di York ricamate a mano e perle di vetro bianco. A rendere unico l'outfit nuziale è stato il velo, al quale la cantante non ha voluto rinunciare, realizzato in tulle di seta arioso e delicato. Al ricevimento, che si è svolto al Castello Howard nello Yorkshire, erano presenti decine di invitati famosi, come Orlando Bloom e Katy Perry, Sienna Miller (ex di Jude Law) e il cantante inglese James Blunt. Al matrimonio di Ellie Goulding erano presenti anche alcuni esponenti della famiglia reale: le sorelle Eugenie e Beatrice di York, figlie del principe Andrea e di Sarah Ferguson e amiche della cantante da molto tempo. La sposa è arriva in chiesa a bordo di un minivan inglese color blu suscitando l'attenzione della folla di curiosi assiepata lungo le strade che conducono alla chiesa. Sul web stanno già circolando migliaia di foto dell'evento.