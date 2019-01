Capitan Marvel: confermato Jude Law nel cast

Poche sono ancora le notizie sul suo personaggio e su tutta la pellicola in generale, l’unica cosa certa è che al contrario di quanto si pensava in un primo momento Jud non interpreterà un cattivo bensì vestirà i panni di Mar-Vell leader della Starforce. La protagonista del film Brie Larson è Mrs Marvel una potente super eroina che avrà un ruolo fondamentale nel prossimo capitolo degli Avengers nell’ultimo capitolo Endgame che sarà ricchissimo di colpi di scena.

Capitan Marvel è quindi un film di transizione per presentare un personaggio rimasto a lungo sconosciuto se non ai veri amanti dei fumetti del compianto Stan Lee scomparso da poco, creatore di tutti i supereroi Marvel.

Tornando al personaggio di Jude Low, Mar-Vell fece per la prima volta la sua comparsa nel 1967 e nella storia originale era lui il vero Capitan Marvel, nel rifacimento cinematografico invece si presume sia un mentore o comunque un addestratore di Carol Danvers.

Intanto escono le primissime indiscrezioni, (chiaramente non confermate) su Anvenger Endgame, pare infatti che il cambio di look di molti dei supereroi della pellicola sia dovuto al fatto che ci sarà un salto temporale del passato e in questo modo sarà più semplice riconoscerli.