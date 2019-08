Il rapper Capo Plaza coinvolto in una rissa in Sardegna

Brutta avventura in Sardegna per il rapper Capo Plaza, rimasto coinvolto in una rissa. Sta facendo molto discutere il video che nelle ultime ore ha iniziato a girare su Instagram in cui si vede il cantante scagliarsi contro alcune persone all'interno di un locale. Inevitabilmente la notizia si è sparsa con molta rapidità, soprattutto grazie al grandissimo seguito di Capo Plaza, che oggi è molto popolare soprattutto tra i giovanissimi. Chi era nel locale ha riconosciuto il rapper e ha quindi iniziato a filmare quando la situazione si era fatta ormai irreversibile e i contendenti hanno iniziato a menare le mani.

Molti sono stati i commenti arrivati a Capo Plaza di richiesta di spiegazioni per il suo comportamento, visto che finora non si erano mai verificati episodi simili con il cantante. Inoltre, dal video che circola online non è nemmeno chiara la dinamica dei fatti e si vedono solo alcune persone che si scontrano con violenza. Capo Plaza ha aspettato alcune ore ma poi non ha potuto evitare di fornire la sua versione dei fatti, chiarendo come siano andate le cose in quei minuti concitati e perché si è arrivati alle mani all'interno di quel locale. “ Mi state chiedendo in tanti come sto, perché è iniziata a girare la notizia. Voglio spiegare in prima persona, non voglio che qualcuno inizi a dire bugie su quello che è successo ” ha esordito il cantante, che poi continua: “ Ieri in Sardegna una persona si è avvicinata per chiedermi una foto, io gli ho risposto che l'avrei fatta dopo. Alla mia risposta ha iniziato ad offendere me e il mio staff e poi ha alzato le mani su un membro del mio team. Senza volerlo siamo stati tutti coinvolti nella rissa ed è andata come andata. ”