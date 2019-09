Cara Delevingne: "Quando sono innamorata sono migliore"

“ Quando sono innamorata sono migliore. Non significa per forza innamorata di qualcun altro. Potrei essere anche solo innamorata di me stessa. Quando non sei sola c'è qualcosa di incredibile, quando puoi affrontare il mondo con un'altra persona ”. Parola di Cara Delevingne che in una intervista esclusiva al magazine Elle UK ha ammesso di sentirsi decisamente meglio con se stessa quando ha accanto una persona da amare.

E nel caso dell'attrice e modella 27enne si tratta della fidanzata Ashley Benson, 29 anni, con cui tutto sembra andare a gonfie vele al punto che pare che le due stiano seriamente prendendo in considerazione l'idea di sposarsi. Nel prossimo numero di Elle UK, in edicola tra qualche giorno, Cara ha dichiarato di sentirsi una persona migliore da quando conosce Ashley perché “ la forza del nostro legame mi permette di non sentirmi mai sola ad affrontare i problemi della vita ”.