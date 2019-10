Il carcere ha salvato la vita del figlio di Michael Douglas

È iniziato così, come un "gioco" per svagarsi un po’, come purtroppo accade per molti adolescenti. Ma dopo poco la droga è diventata per Cameron Douglas, figlio maggiore della star di Hollywood, una dipendenza. Ha cominciato con alcool e fumo, per poi passare rapidamente a cocaina ed eroina. A 20 anni ha iniziato a spacciare metanfetamine, andava in giro con una pistola e sniffava tutti i giorni. Michael Douglas e l’ex moglie Diandra Luker erano disperati, assistevano alla distruzione del figlio con la paura di non riuscire a salvarlo. " Ci sono stati momenti in cui la speranza di recuperarlo si è ridotta al lumicino. Abbiamo avuto davvero paura di perderlo ", ha detto l’attore. Padre e figlio, in una doppia intervista su People, hanno voluto condividere il racconto di questo periodo terribile.

Ora Cameron Douglas ha 40 anni e da poco è diventato padre di Lue, avuta all’inizio del 2018 dalla storica fidanzata Viviane Thibes, istruttrice di yoga. Ha ripreso a fare l’attore. Tutto ciò è stato possibile “grazie” al carcere. Sì, perché nel 2009 è finito dietro alle sbarre e ci è rimasto per otto lunghi anni, con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti. " È il potere subdolo, la stretta strana che ha la dipendenza quando ne sei preda – spiega Michael Douglas-. Quando arrivi a questo livello, ci sono un paio di opzioni: c'è la prigione e poi c'è la morte". Questo, secondo l’attore premio Oscar, era l’unico modo per capire l’errore, sconfiggere la dipendenza e ricominciare.