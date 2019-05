Il Cardellino, dal romanzo il film con Nicole Kidman

È uscito il trailer de Il Cardellino, l’atteso film che porta al cinema l’emozionante vita di Theo Decker già raccontata nel libro di Donna Tartt.

Dopo il successo del romanzo The Goldfinch - Il Cardellino, scritto da Donna Tartt, è uscito da poco il primo trailer del film che vede alla regia John Crowley (Brooklyn) e tra i suoi interpreti Ansel Elgort (Baby Driver) e Nicole Kidman, ma anche altri nomi di spicco quali Sarah Paulson, Jeffrey Wright, Luke Wilson, Finn Wolfhard (Stranger Things) e Aneurin Barnard (Dunkirk). Il film è sceneggiato da Peter Straughan, già autore de La talpa e L'uomo che fissa le capre.

La storia raccontata nel libro di Donna Tartt ha avuto un successo mondiale ed ha fatto vincere alla scrittrice il premio Pulitzer per la narrativa nel 2014. La trama del film racconterà l’incredibile vita di Theo Decker, un ragazzo che all’età di 13 anni, durante una visita al Metropolitan Museum of Art di New York, vede morire la madre a causa di un attentato. Questo evento segnerà la sua vita portandolo in giro per il mondo alla continua ricerca di qualcosa e qualcuno.

Theo avrà a che fare con persone incredibili come un padre poco affidabile che vive a Las Vegas e un antiquario di New York che lo introduce al mondo dell’arte e dei falsi. In tutte le avventure però rimarrà sempre il segno della sua perdita e due ricordi in particolare: Il Cardellino, quadro presente alla mostra in cui morì la madre, e i capelli rossi di una ragazza incontrata il giorno dell’attentato.

L’uscita nelle sale de Il Cardellino è prevista per il 13 settembre negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà il 10 ottobre, lanciando così il film per la rassegna cinematografica del Festival di Venezia.