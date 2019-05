Cardi B annulla i concerti per la liposuzione

Cardi B ha cancellato diversi concerti che aveva in programma perché troppo provata dalla recente liposuzione a cui si è sottoposta. La rapper, che dieci mesi fa ha dato alla luce la figlia Kulture, ha rivelato di essersi da poco sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per levarsi di dosso i chili presi durante la gravidanza.

Stando a un insider di "TMZ”, la rapper si è sì sottoposta a un intervento di liposuzione, ma estrema, nel senso che ha messo in serio pericolo la sua vita perché ha costretto il personale medico a toglierle moltissimo grasso, più di quanto si possa fare senza compromettere il quadro clinico del paziente. Ma Cardi B non ha sentito ragioni. La sola cosa importante era ottenere in breve il miglior risultato nel minor tempo possibile. Era convinta che avrebbe poi recuperato in convalescenza in qualche modo.

Ma, dopo aver ripreso ad esibirsi sul palco a pochi giorni dall'operazione, la 26enne ha però capito di avere bisogno di più tempo per riprendersi perché i forti antidolorifici presi per esibirsi non l’hanno aiutata a non sentire gli atroci dolori che la perseguitano dal giorno della liposuzione. Un suo portavoce ha fatto sapere che sono stati cancellati diversi show che erano in programma nei prossimi giorni, tra cui uno in Texas e uno in Maryland.

Nella nota stampa letta dal suo pierre si legge: “ Cardi ha esagerato nel tornare subito a lavoro, non si è presa il tempo necessario per riprendersi completamente dopo l'intervento. Il suo corpo ne ha risentito e i dottori le hanno ordinato di annullare il resto delle sue performance previste per il mese di maggio". "Cardi è molto dispiaciuta se qualche fan rimarrà deluso. Ma vuole rassicurare tutti che recupererà le date a settembre ”, ha aggiunto l'addetto stampa.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?