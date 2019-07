Cardi B twitta "vorrei essere morta", ma i fan fraintendono

Un tweet apparso online, e poi rimosso, è bastato a gettare nel panico i fan di Cardi B, l'amatissima rapper di New York, nota per la sua sfrontatezza e per le sue unghie scintillanti. Nel messaggio apparso su Twitter la cantante specificava il desiderio di voler morire: nononostante la rimozione quasi immediata, i fan hanno realizzato alcuni screen e riempito il profilo di commenti. Cardi B è stata sommersa di affetto e sostegno da parte dei suoi follower, pronti a scagliarsi contro i detrattori e gli hater che da tempo infestano i profili social della rapper. L'hashtag #WeLoveYouCardi ha preso subito vita inziando a circolare rapidamente.

Cardi B's fans are left worried after the singer tweets that she wishes she was DEAD https://t.co/AjH2q3hzBW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 23 luglio 2019

Senza nessuna spiegazione, Cardi B ha proseguito con le pubblicazioni riproponendo su Instagram uno scatto del momento della nascita della figlia Kulture, la piccola avuta dal marito Offset: nell'immagine i due si baciano stringendo la bimba al petto. Forse il tweet era solo una semplice esternazione di stanchezza, frutto di un weekend impegnativo che ha visto l'artista calcare il palco della Chumash Grandstand Arena a Paso Robles, in California, come headliner della California Mid-State Fair. Un vero successo per un live bollente i cui biglietti sono stati venduti in sole due ore nel mese di febbraio.

Cardi B, presa di mira per il suo passato da spogliarellista, è da tempo al centro di una diatriba musicale con Nicki Minaj e da poco ha rischiato la vita per una serie di complicazioni post operatorie, per un intervento di chirurgia plastica. La situazione l'ha costretta a rallenatre il ritmo e a chiudere con i ritocchi: per il momento di gode il successo e il rinnovato amore con il marito, dopo il momento di crisi. Un sentimento così forte che l'ha spinta a tatuarsi il nome del compagno sul retro della coscia.

