Carla Bruni e Mahmood protagonisti del video delle Feste di Burberry

Per festeggiare alla grande le Feste in arrivo Burberry ha deciso di proporre un video all’insegna dell'inclusività con due protagonisti d'eccezione. Riccardo Tisci, il direttore creativo della maison inglese di moda, per l’occasione ha scelto un parterre de roi di celebrities dove fra tutti spiccano Carla Bruni, che torna a vestire i panni di top model, e il cantante Mahmood.

Se Carla Bruni è perfettamente a suo agio davanti all'obiettivo, indossando tre look diversi, tra cui uno maculato davvero super sexy, l’immagine che invece il regista dà di Mahmood è meno glam ed effervescente, ma più incentrata sui sentimenti. Nelle immagini del video diventato virale su YouTube lo si vede elegantissimo in giacca nera e camicia sartoriale stringere a sé in un tenero abbraccio prima una modella cinese e poi ammiccare a torso nudo all’obiettivo, sorridendo e trasmettendo una grande consapevolezza del suo corpo e del potere della sua immagine sul pubblico.

Self condident e sicuro, Mahmood, come tutti gli altri protagonisti del video, balla sulle note di “What is love?” di Deee-Lite, mentre il titolo della canzone appare come gigantografia nella scenografia del video. Eccolo allora danzare, in un completo nero sartoriale, con tanto di cravatta, insieme agli altri protagonisti del video, mentre l’ex Premiere Dame dell’Eliseo è decisamente il fiore all’occhiello di questo video. Bellissima, sensuale, in grado di calamitare lo sguardo di chi guarda, ieri come oggi, come se il tempo per lei non fosse mai passato, Carla Bruni riesce a catturare l’attenzione con il suo fascino senza tempo, passando da un total look bianco immacolato,perfetto per le Feste, a un look più grintoso in stampa fantasia fino ad arrivare al sensuale abito maculato con cui balla, sorride e si diverte in questo video d’autore pensato per dare un un‘idea concreta del concetto di inclusività.

Si passa dai bambini vestiti con la classica stampa check di Burberry ai millenial che posano come fossero davanti a un cellulare fino a guest star come l’ex top model e il cantante della hit “Soldi” per regalare un quadro generale su quanto il mondo sia vario e degno di essere rappresentato in tutta la sua diversità Già virale sul web, questo consacra Mahmood come stella intenazionale.

Il cantante milanese sta vivendo davvero un anno d'oro, dalla vittoria a Sanremo a quella sfiorata all'Eurovision:il suo 2019 è stato l'anno della svolta ed è diventato così famoso da essere stato scelto da Burberry perché è ormai un volto molto noto a livello internazionale. Quanto a Carla Bruni, il video deve tantissimo del suo successo al contributo prezioso di una delle top model più affascinanti di sempre che, eccezionalmente per l'amico Riccardo Tisci, è tornata a fare la modella, sfoderando fascino e allure con grande classe e consumata esperienza.



