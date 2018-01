Carla Bruni su Sarkozy: "Se mi tradisce lo ammazzo"

Era lei la premier dame. La first lady francese, al fianco dell'ex presidente della Repubblica di Francia, Nicolas Sarkozy. La parabola discendente del politico d'Oltralpe non ha intaccato la popolarita di Carla Bruni, che in una intervista a Verissimo è tornata a parlare della sua relazione con il marito.

"Se mio marito mi tradisce lo ammazzo", ha detto la modella e cantante italiana. "Sono molto innamorata. Nicolas mi protegge e sostiene. È un papà affettuosissimo. Quando ho conosciuto i suoi figli e ho visto il rapporto che avevano con il padre mi sono detta 'questo uomo devo sposarlo assolutamente'. Lui è pieno di energia e forza".

Nell'intervista, riportata dal Tempo, l'ex premer dame parla anche del fratello morto di Aids a 40 anni, della madre e della sorella. "È un dolore che non passa", ha detto pensando al fratello. "Quando è morto ero molto preoccupata per mia madre, perché credo che non ci possa essere di peggio per una mamma. Ma lei ha una forza vitale incredibile". Sull'attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, invece, Carla si lascia andare a parole di apprezzamento per la sua "sorella maggiore stupenda". "Mi ha coccolata e protetta - confessa - Le chiedo spesso consiglio perché lei mi dà forza e fiducia".