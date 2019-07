Carlo Buccirosso oggi compie 65 anni

L’attore Carlo Buccirosso oggi festeggia i suoi 65 anni. E’ nato a Napoli il 7 luglio 1954. Nel capoluogo campano ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza. Ha studiato giurisprudenza e poi sposato a Novara dove ha prestato servizio militare.

L’attore partenopeo ha vissuto 40 anni di carriera tra cinema e teatro il quale è riuscito ad affermarsi tra i volti più noti e familiari della televisione. La sua prima esperienza teatrale ha avuto seguito con Tato Russo nel 1978 durante lo spettacolo Ballata e morte di un capitano del popolo, mentre la sua carriera ha preso il volo dopo aver conosciuto l’attore comico, Vincenzo Salemme.

Carlo Buccirosso come riporta Repubblica è stato più volte insignito del David di Donatello, prima come miglior attore non protagonista nel film Noi e la Giulia nel 2015, successivamente nel 2009 è stato candidato sempre come migliore attore non protagonista per Il divo di Paolo Sorrentino ed infine nel 2018 per Ammore e malavita dei Manetti Bros, che gli ha fatto vincere il Ciak d'oro Classic e ottenere la candidatura a migliore attore non protagonista in un film commedia per il Nastro d'argento, vinto nel 2014 con Song'e Napulè, dove Buccirosso ha interpretato il simpatico ruolo del questore Vitali. Infine per "Il divo" di Paolo Sorrentino gli è valso anche un Ciak d’oro nel 2009.

L'attore Buccirosso è stato spesso presente in film e sceneggiati di Carlo Vanzina ma il suo primo esordio cinematografico si è verificato nel 1988, con il film L’ultima scena di Nino Russo che poi ha avuto conferma nel film Il divo di Paolo Sorrentino il quale l’attore ha saputo uscire dal suo personaggio tipico, proprio durante l’interpretazione cinematografica di Cirino Pomicino, ma anche per l’interpretazione dell’amico imprenditore di Jep Gambardella nel film ‘La grande bellezza’ (2013) diretto da Paolo Sorrentino.

Diversi sono stati i film che Carlo Buccirosso ha interpretato il ruolo di attore e tra i più conosciuti ricordiamo: 'L'amico del cuore' (1998), 'Amore a prima vista ' (1999), 'A ruota libera ' (2000), 'Le barzellette ' (2004), 'In questo mondo di ladri ', 'Il divo' (2008), 'La grande bellezza ' (2013), 'E fuori nevica' (2014), 'Noi e la Giulia ' (2015), mentre è apparso anche in alcune serie tv come: ‘Due imbroglioni e... mezzo! ’ con la regia di Franco Amurri (2007), ‘Un ciclone in famiglia ’, 17 episodi (2006-2008) e poi con ‘VIP', con la regia di Carlo Vanzina (2008) ed infine ‘Finalmente una favola’, regia di Gianfrancesco Lazotti (2008). In conclusione il prossimo progetto di Carlo Buccirosso, tralasciando qualche anticipazione, sarà il film 'Sono solo fantasmi ', in uscita il prossimo 14 novembre, diretto e interpretato da Christian De Sica.