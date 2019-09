Carlo Cracco irriverente: si pulisce gli occhiali con il vestito da sfilata

Lo chef stellato Carlo Cracco non deve essere un amante della Fashion Week milanese. Il celebre cuoco e volto televisivo si è, infatti, fatto pizzicare mentre compiva un gesto irriverente dopo una sfilata di moda. Colto con le mani nel...vestito, si potrebbe dire. Sul web sta impazzando, in queste ore, un divertente filmato che riprende Carlo Cracco mentre conversa amabilmente nel backstage di una sfilata di moda. D'un tratto lo chef stellato si toglie gli occhiali e pulisce le lenti sporche alla prima cosa che gli capita tra le mani: un abito firmato. Le immagini lo immortalano, infatti, mentre pulisce i suoi occhiali con il lembo di un vestito da sfilata, che si trova su un manichino accanto a lui.

Un gesto fatto con non curanza e nonchalance che molti hanno giudicato ironico e dissacrante, ma che ad altri è apparso di cattivo gusto. Sul web molti si sono divertiti ad assistere alla scena commentando ironicamente: " Pulirsi gli occhiali su seta raffinata... non ha prezzo! ", " Idolo ", " No Maria, io esco ", " Con una nonchalance invidiabile! ". Per altri, invece, l'azione di Carlo Cracco è stata maleducata e di cattivo gusto: " E certo, perché è sacro solo il mondo della cucina, mentre i lavori degli altri no. Maleducato e spocchioso", " Non ha rispetto per il lavoro degli altri ", " Si è fritto il cervello!?! Crede che a lui tutto sia concesso... Solo perché è Carlo Cracco??? Per carità ", " Un cafone, stellato ma pur sempre un cafone ".