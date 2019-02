Carlo d’Inghilterra festeggia i 50 di investitura

Il principe Carlo d’Inghilterra sarà il protagonista di un evento speciale a Buckingham Palace, ovvero i suoi 50 anni di investitura. Un primato sorprendente, che lo vede da decenni nel ruolo di principe di Galles, ma anche di principe ereditario in attesa di regnare su una delle nazioni più potenti al mondo. In occasione delle celebrazioni verranno anche esposte le insegne che Carlo indossò il primo luglio 1969, quando divenne ufficialmente Principe di Galles e Conte di Chester durante una cerimonia presieduta dalla regina Elisabetta II e trasmessa in diretta televisiva. La nomina, di fatto, era già avvenuta il 26 luglio 1958. Il futuro re di Gran Bretagna, nato nel 1948, è principe ereditario dal 6 febbraio 1952 e da tempo ha strappato il record di più longevo erede al trono a Edoardo VII, figlio della sovrana Vittoria, il quale attese di diventare re dal 1841 al 1901.

Proprio Edoardo VII disse, in occasione dei 60 anni di regno della madre: “Non ho niente contro l’idea di un Padreterno, ma non sono molto d’accordo su quella di una madre eterna”. Una frase ironica e caustica che, forse, non si può applicare al rapporto tra la regina Elisabetta e Carlo. Quest’ultimo, infatti, si è sempre mostrato affettuoso e diplomatico nei confronti della madre, preferendo un basso profilo che, spesso, gli ha attirato delle critiche. Lo storico e biografo Hugo Vickers lo ha definito, in una intervista al Telegraph, “l’uomo nuovo” della monarchia, preparato e consapevole del ruolo che avrà una volta salito al trono.

Il 2018, poi, è stato l’anno in cui l’erede al trono ha visto crescere la sua popolarità, insieme a quella ella moglie Camilla, dopo anni di invettive sul suo burrascoso matrimonio con Lady Diana. Sulla cerimonia in onore dei 50 anni di investitura, però, gravano ben altre incognite; la famiglia reale si riunirà per la prima volta dopo la celebrazione del Natale e la fuga di notizie su una presunta rivalità tra Meghan Markle e Kate Middleton. Tutti si stanno chiedendo se le due cognate abbiano superato i dissapori, concretizzati in liti, nella divisione dello staff dei principi William e Harry e nel trasferimento di quest’ultimo a Frogmore Cottage. Inoltre è già scoppiata una nuova polemica che vede protagonista Meghan: pare che per il ricevimento del prossimo 5 marzo indosserà una tiara, ma non si sa quale né se la regina acconsentirà all’uso dei gioielli della Corona. Non ci resta che attendere il fatidico giorno.