Carlo e Camilla divorziano? I rumors dall'Australia

Il Principe Carlo si sarebbe separato da Camilla. La stampa australiana racconta che le carte sono già state firmate.

La notizia partita dalla stampa australiana ha fatto rapidamente il giro del mondo fino ad arrivare alla casa reale che ha ovviamente detto che la notizia era falsa e che il Principe Carlo e Camilla Parker-Bowles appaiono ancora insieme in pubblico.

In realtà i rumors raccontano un’altra storia, il Principe Carlo pare abbia già incontrato l’avvocato divorziasta Fiona Shackleton, che aveva curato anche il suo divorzio con Lady Diana.

Quindi i due avrebbero già firmato i documenti e anzi ormai da mesi neanche si sarebbero più incontrati più. Camilla avrebbe partecipato al compleanno di Carlo solo per evitare speculazioni. A quanto pare sia Carlo che Camilla starebbero ancora insieme in questo momento perchè la Regina non vorrebe creare altri scandali. E il loro divorzio sarebbe davvero una notizia clamorosa.