Carlo e Diana, secondo gli esperti il matrimonio fu uno sbaglio

Il Principe Carlo e Lady Diana erano incredibilmente malassortiti? In questi giorni si torna a parlare del loro matrimonio.

L’argomento torna in auge dopo che, domenica scorsa, Netflix ha rilasciato la terza stagione di “The Crown”. Questa terza stagione è ambientata nella seconda metà degli anni ’60, a cavallo con l’inizio dei ’70, e quindi si iniziano a vedere i prodromi della travagliata storia d’amore tra il Principe di Galles e Camilla Parker Bowles.

Stando a quanto riporta l’Express, gli esperti reali ritengono già da molti anni che Carlo e Diana fossero in disaccordo fin dall’inizio della loro relazione. A dirlo è la biografa Penny Junor, che già in un suo libro del 2005 aveva parlato di “ una discrepanza di proporzioni epiche ” tra i due, che “ non erano abbastanza forti emotivamente da darsi l’un l’altro quello di cui avevano bisogno ”.

In altre parole, secondo la biografa, non è stato il Principe di Galles a causare il malessere e l’instabilità di Diana, la quale ha iniziato quella relazione con problemi pregressi, che non avevano assolutamente a che fare con il marito, né con l’amore che lui ha sempre nutrito per l’attuale duchessa di Cornovaglia. I problemi di Diana riguardavano infatti la sua infanzia infelice e il rapporto con i genitori. In tutto questo, “ Carlo non era semplicemente attrezzato per gestirla, era l’ultima persona che avrebbe dovuto sposare Diana ”.

Tuttavia la biografa sospetta che il fantasma di Camilla sulla loro coppia abbia aggravato i pensieri e i sentimenti negativi di Diana nei confronti del suo matrimonio. Carlo e Diana si sposarono nel 1981, ma all’inizio degli anni ’90, travolti da una serie di scandali sessuali, decisero di separarsi. Il divorzio arrivò per i due nel 1996, ma l’anno successivo la Principessa Triste morì in un tragico incidente stradale nel tunnel dell’Alma a Parigi. Carlo - diventato un vedovo per la Chiesa Anglicana - potè così sposare Camilla nel 2005, dietro permesso della Regina Elisabetta II.

Nelle nozze tra Carlo e Diana giocarono un grosso ruolo i consigli di alcuni membri della Royal Family, in particolare della Regina Madre Elizabeth Bowes-Lyon: Lady D era infatti la nipote della sua amica Ruth, Lady Fermoy, che pur sapendo che la coppia era malassortita, decise di tacere per ambizione aristocratica. Secondo alcuni esperti anche Camilla, con cui Carlo era solito confidarsi nonostante fosse sposata con un altro uomo, pare abbia consigliato al suo attuale marito di sposare Diana.

