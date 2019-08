Carlo vedeva Diana con occhi diversi prima delle nozze

La relazione tra il Principe Carlo e Lady Diana non è stata sempre burrascosa.

Molti ricordano le indiscrezioni emerse in relazione all’amore che il Principe di Galles ha nutrito per Camilla Parker Bowles e la “faida per la beneficenza” ingaggiata tra i due coniugi reali. Ma in un libro di Andrew Morton, “Diana: Her True Story - In Her Own Words”, emergono dettagli inediti sul rapporto tra la compianta Diana e l’ex marito.

Come riporta l’Express, i due si incontrarono per la prima volta nel 1977, mentre Carlo stava visitando la casa di Diana ad Althorp. L’interesse romantico non scattò prima del 1980 e nel febbraio 1981 il Principe chiese a Diana di sposarlo. Ci fu un preciso momento dell’innamoramento tra i due, scrive Morton. Questo attimo seguì la morte del conte Louis Mountbatten, zio del Principe Filippo di Edimburgo cui Carlo era molto legato e in cui ravvisava una figura paterna. Lady D disse poi al marito, seduta su una balla di fieno a una partita benefica di polo: “ Sembravi così triste quando hai camminato lungo la navata al funerale. È stata la cosa più tragica che io abbia mai visto ”. È stato allora che Carlo ha visto Diana con occhi nuovi.

La Principessa Triste ha affrontato numerose difficoltà durante la sua vita coniugale, non solo per via della “presenza” ingombrante di Camilla nel cuore del marito. Diana si sentì spesso ostracizzata della Royal Family e cercò di adattarsi a tutte le regole e all’etichetta che compete a una futura regina consorte. Lady D si sentì spesso insicura del suo ruolo, anche dopo molti anni dal suo matrimonio. In realtà anche la Regina Elisabetta II avverte il peso della Corona, tanto che la giornalista Indrig Seward ha sottolineato in un’occasione come la sovrana sia in difficoltà a tenere conversazioni leggere con le persone.

