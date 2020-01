Carlotta Maggiorana minaccia di uscire dal Gf vip: "Non ce la faccio"

A poche ore dalla nuova diretta del Grande fratello vip, sono emerse delle importanti indiscrezioni sul conto di una dei gieffini che concorrono per la vittoria del reality. Si tratta di Carlotta Maggiorana. La modella e attrice originaria di San Severino Marche e classe 1992 ha lamentato di non essere più motivata ad andare avanti nel gioco della Casa più spiata d'Italia. E i disagi sofferti dall'ex Miss Italia 2018 sono, ormai, risaputi. Già, alle ultime nomination, alcuni coinquilini si erano detti a conoscenza dei problemi riscontrati dalla stessa nel reality. Nonostante quanto è emerso, il pubblico sembra sostenerla in questa nuova esperienza tv.

Nella sesta puntata del reality Mediaset, aveva battuto al televoto l'ex tronista di Uomini e donne, Ivan Gonzalez. Una sfida non facile, quella vinta dalla Maggiorana, considerando l'importante seguito che il bell'Ivan vanta, grazie alla sua esperienza vissuta al trono di Uomini e donne. Tuttavia, la stessa ha confidato a Fernanda Lessa cosa la spingerebbe ad abbandonare la Casa. Nel confronto avuto con la modella brasiliana, la marchigiana non ha nascosto di sentire molto il peso della lontananza dalla sua famiglia. “Non è cattiveria -ha fatto sapere alla coinquilina-. Ma non ce la faccio più, voglio andare via, mi manca la mia famiglia. Se devo stare altri due mesi così, non ce la faccio, mi manca l’aria” .

Carlotta Maggiorana andrà fino in finale è la Laura Freddi di questa edizione, tanto carina, dolce e buona ma totalmente trasparente che si scordano la sua esistenza e non la votano #GFVIP — erika molpo (@ErikaMolpo) January 19, 2020

Di tutta risposta, la Lessa ha invitato Carlotta a godersi l'esperienza alla giornata, senza pensare al tempo che la terrà lontana da casa fino alla sua eliminazione. Da quanto emerso dal daytime, Carlotta Maggiorana sembra aver recepito il messaggio di Fernanda Lessa. Nel loro confronto, le due gieffine sono finite per lasciarsi andare in un lungo abbraccio. E la sua condotta assunta nel gioco del Gf vip 4 ha diviso l'opinione del web sul suo conto. In molti, tra i telespettatori, hanno riportato commenti critici su di lei. E, nei messaggi in questione, le si viene contestato il fatto che risulti poco influente nel gioco.

Carlotta Maggiorana è una Carla Cruz durata troppo.

Salviamo Ivan #GFVip — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) January 21, 2020

"'Carlotta Maggiorana andrà fino in finale'. E' la Laura Freddi di questa edizione, tanto carina, dolce e buona, ma totalmente trasparente, che si scordano la sua esistenza e non la votano #GFVIP", ha scritto qualcuno su Twitter. E, in un altro tweet, si legge ancora: "Francamente io non vedo molta differenza tra Carlotta Maggiorana e Paolo Ciavarro, in quella casa sono due entità fluttuanti #GFvip".

La possibile uscita di Barbara Alberti, dopo lo sfogo di Carlotta Maggiorana

Resta, almeno per il momento, non ufficializzata l'uscita dal gioco del Gf vip 4 di Barbara Alberti. Secondo quanto emerso in un comunicato divulgato dal Gf, la scrittrice è -almeno per il momento- lontana dalla Casa. “Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip, per una indisposizione -ha comunicato la produzione del reality -. Il televoto, che la vedeva contrapposta a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese, è stato quindi annullato. Tutti gli utenti, che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata, verranno rimborsati”.