Carmen Di Pietro presenta il suo toy boy, ma Matteo la smentisce

In un intervento rilasciato a Grand Hotel, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro, ha fatto sapere di essere rimasta folgorata da un personal trainer, che è riuscito a rubarle il cuore e la mente.

"Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25 - ha confidato la showgirl Di Pietro, che ha presentato colui che potrebbe rivelarsi il suo toy-boy -. Ma sono pur sempre una donna adulta e madre di due figli. Invece poi sulla mia strada ho incrociato un personal trainer con un fisico da urlo e maniere da principe, che mi ha rapito corpo, anima, cuore, cervello. Matteo ha 29 anni meno di me. Voglio vivermi questa neonata storia con lui, qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà. Male che vada, ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile, che mi sta regalando un’estate indimenticabile”.

Carmen Di Pietro smentita dal personal trainer

A seguito dell'ultima intervista concessa da Carmen Di Pietro, il personal trainer Matteo Alessandroni ha voluto chiarire la sua posizione in merito al gossip che lo vedrebbe protagonista di una nuova liaison amorosa con l'ex gieffina: "Ci tenevo a precisare a tutti che l’articolo che è uscito sul Grand Hotel riguardo Carmen Di Pietro era solamente a scopo di fitness, in quanto l’ho allenata una volta e non avendo firmato delibera e consenso, ci hanno fatto sopra un gossip totalmente falso".

Alessandroni, quindi, avrebbe deciso di non cavalcare l'onda del gossip: "Ci hanno giocato sopra rovinando la mia immagine. Ci tenevo a scriverlo a tutti, non ci ho guadagnato nulla, né soldi né pubblicità, non l’ho fatto per avere fama e niente, pensavo si trattasse di qualche scatto inerente al mio lavoro di personal trainer, per spiegare alcuni esercizi da poter svolgere a casa. Sono stato solamente usato per cui avrò la mia rivincita".