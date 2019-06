Carmen Russo e la confessione sul marito: "Ho pensato di lasciare Enzo Paolo Turchi"

In una nuova puntata di "Vieni da me", il talk show condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1, è apparsa tra le vesti di ospite Carmen Russo, la quale ha concesso un'intervista esclusiva sulla sua vita privata. La prorompente showgirl ha affrontato in studio diversi argomenti, parlando in particolare della maternità raggiunta all'età di 54 anni e del rapporto maturato con il marito, Enzo Paolo Turchi.

La coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo può dirsi una delle coppie più affiatate e più vere, tra quelle esistenti nel mondo dello showbiz made in Italy. E nel corso della sua intervista concessa alla Balivo, Carmen ha spiazzato il pubblico di casa Rai e anche la conduttrice del programma, lasciandosi abbandonare ad un'importante confessione sul suo matrimonio.

"Ho pensato di lasciare Enzo Paolo- ha inaspettatamente chiosato la showgirl parlando di Turchi, con il quale fa coppia fissa da 35 anni- Chi non ha mai pensato di lasciare il marito? Durante una discussione si pensa sempre ‘Questa è l’ultima volta’. Ma i nostri litigi durano dieci minuti, neanche il tempo di fare una valigia”. Enzo Paolo, in una puntata del programma "Dimmi la verità", aveva in passato promesso a Carmen che non l'avrebbe mai lasciata, neanche se avesse trovato una donna disponibile a dargli un figlio, al posto di sua moglie.

La reazione della Balivo, alle parole della showgirl ligure, non si è fatta attendere: “Carmen Russo una di noi. Noi parliamo sempre della pesantezza dei mariti, ma pensavamo che tu fossi esente. Invece sei come noi...”.