Carol Dias, messaggio a Kaká: "Voglio sposarmi ogni cinque anni"

Kaká è stato per diversi anni uno degli idoli dei tifosi del Milan. Il fuoriclasse brasiliano nei suoi sei anni in rossonero, dal 2003 al 2009, ha incantato, ha vinto una Champions League, nel 2007, ne ha persa una due anni prima contro il Liverpool ed ha incantato con giocate e accelerazioni sopraffine. Il 37enne di San Paolo ha giocato 307 partite con il Milan ed ha realizzato 104 reti più un'infinità di assist per i suoi compagni dell'epoca. Kaká lasciò il Milan nel 2009 per andare al Real Madrid ma il suo rendimento calò vistosamente con sole 29 reti in 120 presenze spalmate in quattro stagioni.

Kaká è poi tornato al Milan nel 2013-2014 ma non è più riuscito a incidere come avrebbe voluto ed ha poi chiuso la carriera tra San Paolo e Orlando City in Mls. L'ex giocatore del Diavolo sta ora studiando da dirigente e a breve convolerà a nozze, per la seconda volta nella sua vita, con la sexy Carol Dias che su Instagram sta incantando i suoi oltre 430.000 follower con alcuni scatti davvero sensuali. La coppia si sposerà nel mese di novembre a Bahia con Ricardo e Carol che stanno ultimando i preparativi: “È così bello sposarsi, ragazzi! È un lavoro infernale, ma è divertente. Voglio sposarmi ogni 5 anni. Kaka, te l’ho detto, giusto? Preparati”.

Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?